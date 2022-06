Torna per il secondo anno consecutivo la rassegna letteraria A spalle nude, organizzata dalla Casa delle Donne di Ravenna al Fem Garden di via Rocca ai Fossi in zona Rocca Brancaleone a Ravenna.

Nel giardino dell’ex Ser.T., riqualificato e rivitalizzato grazie ad un patto di collaborazione sottoscritto con il Comune, sarà Annalisa Camilli ad aprire il calendario di incontri, mercoledì 29 giugno alle 20.45. Dialogherà con lei la giornalista e scrittrice, Carla Baroncelli.

Camilli è giornalista specializzata in giornalismo d’inchiesta, lavora per Internazionale e dal 2014 segue le rotte dei migranti nel loro viaggio per e attraverso l’Europa. È stata inviata in Ucraina ed è autrice del podcast di successo Limoni, che racconta i terribili giorni del G8 di Genova a 20 anni di distanza.

Assieme a lei si affronterà il tema della guerra in Ucraina, dal suo osservatorio privilegiato di inviata sul campo, partendo dal suo più recente podcast “Da Kiev”. Si tratta di uno sguardo profondo sulla vita delle persone comuni, coinvolte nella guerra che sta sconvolgendo l’Europa.

A Spalle nude prosegue poi con altri due appuntamenti confermati:

Mercoledì 6 luglio alle 18 , incontro con Francesca Proia , coreografa, danzatrice e autrice, fondatrice della scuola di alta formazione e ricerca yoga “I vasi comunicanti”. Con lei parleremo del suo romanzo “ Trascorritoio ” edito da Scatole Parlanti.

, incontro con , coreografa, danzatrice e autrice, fondatrice della scuola di alta formazione e ricerca yoga “I vasi comunicanti”. Con lei parleremo del suo romanzo “ ” edito da Scatole Parlanti. Mercoledì 13 luglio alle 20.45, conversazione con Anna Nadotti, traduttrice, scrittrice e critica letteraria, che ha realizzato la traduzione del libro “Il re ombra” di Maaza Menghiste (Ed. Einaudi), crudissimo quanto necessario affresco sulla storia coloniale italiana in Etiopia, osservata dal punto di vista della popolazione invasa.

La rassegna si fermerà ad agosto, per riprendere poi con un’appendice nel mese di settembre, ma le date sono ancora in corso di definizione.

Tutti gli incontri sono a partecipazione gratuita.

Il Fem Garden è a Ravenna in via Rocca ai Fossi 20.

Per ulteriori informazioni: casadelledonneravenna@gmail.com