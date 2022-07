A fuoco sterpaglie a lato di via Canale Magni. Il rogo all’altezza di alcuni serbatoi gpl

Pericoloso incendio di sterpaglie nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 15.45, in via Canale Magni, a Ravenna. La zona verde a lato della carreggiata, andando a fuoco, aveva creato un denso fumo che ha reso praticamente impossibile la circolazione fino a quando non sono arrivati i primi mezzi dei Vigili del Fuoco.

Il rogo è scaturito ai piedi di un muro di recinzione che divide la strada da alcuni serbatoi gpl di una delle tante aziende del polo chimico ravennate. La circostanza ha complicato l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Lo spegnimento è durato fino alle 16.30. Diverse le squadre dei Vigili del Fuoco accorse, mentre la Polizia di Stato ha chiuso via Canale Magni alla viabilità.