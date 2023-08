A chi spetterà il ripristino delle sponde dei fiumi fuori dai centri abitati ?

A chi spetta, dopo l’alluvione, la sistemazione delle sponde del fiume fuori dai centri abitati ? La legge attribuisce il compito ai proprietari terrieri, i cosiddetti frontisti. Per lo più però sono oggi imprenditori che devono affrontare decine e decine di migliaia di euro di danni, gli appezzamenti non più produttivi nel breve periodo e, in alcune situazioni, case e capannoni compromessi, se non distrutti. È iniziato quindi un tavolo di confronto con la Regione per provare ad inserire anche questa porzione di lavori di ripristino del territorio all’interno degli interventi a carico della struttura commissariale. Tuttavia le tempistiche non saranno brevi e l’autunno non è poi così lontano. La preoccupazione aumenta poi guardando le condizioni dei fiumi fra un centro abitato e l’altro: in queste settimane solo i tratti urbani degli alvei sono stati puliti. Fuori dalle città, la vegetazione caduta nel letto del fiume o sulle sponde è abbondante.