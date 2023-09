All’insegna di Sport Musica e gusto settembre si presenta come un mese ricco di eventi, capaci di attirare in città un gran numero di ospiti. Dopo il primo week end dedicato a Sapore di Sale , dal 5 al 10 settembre Cervia ospitaCSIT Campionati mondiali amatori. Oltre 5000 partecipanti, tra atleti, tecnici e accompagnatori, arriveranno da tutto il mondo per praticare lo sport in un’atmosfera di divertimento e amicizia. Gli atleti partecipanti sono impegnati in una quindicina di discipline sportive diverse, dal basket al nuoto, dal calcio alla pallavolo, fino agli sport emergenti e più nuovi.

Da venerdì8 a domenica 10 settembre sarà protagonista, in piazza Andrea Costa, ilMercato europeo, un intero week-end dedicato allo shopping internazionale. Un’occasione per avvicinarsi a culture di vari paesi d’Europa e non solo e di apprezzare sapori e prodotti tradizionali. Oltre 100 commercianti provenienti da tutta Europa e dalle regioni italiane si danno appuntamento per proporre prodotti tipici di gastronomia e artigianato dei loro luoghi d’origine.

IL 9 settembre alle 18.00 sarà la volta della musica al tramonto nello scenario suggestivo delle saline “Tramonto in musica“concerto della Grande Orchestra Città di Cervia che si svolgerà al momento del tramonto, momento magico da non perdere.

Dal15 al 17 settembre si svolgerà lo Sprint Kite, rassegna suggestiva di aquiloni acrobatici sulla spiaggia di Tagliata.

Da giovedì 14 a domenica 17 settembre Cervia torna a essere la capitale del Triathlon con Ironman Italy Emilia Romagna. Migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo arriveranno in città per partecipare alle gare. Giovedì e venerdì saranno dedicate alla Parata delle nazioni, alla Night Run e a Ironkids, mentre sabato e domenica sono in programma le tre competizioni internazionali, l’Ironman, l’Ironman 70.3 Italy Emilia Romagna e la 5150 Cervia Triathlon Emilia Romagna.

Sabato 16 settembre la gara più impegnativa, di “lunga distanza”, vedrà gli atleti impegnati in tre discipline,nuoto (3,8 km),ciclismo (180 km) e corsa (42,2 km). L’avventura dei triatleti inizierà nelle calme acque romagnole dove bracciata dopo bracciata affronteranno i primi 3,8 km. Attraversando il Parco Naturale delle Saline di Cervia e, accompagnati dai fenicotteri rosa, percorreranno 180 km in bicicletta tra storia e natura fino al Borgo di Bertinoro. Infine, la maratona, tra i punti più caratteristici delle località di Cervia e Milano Marittima, permetterà di arrivare al traguardo ed essere “finisher” IRONMAN in Italia.

Dal 21 al 24 settembre si svolgerà il Volleyball World Beach Pro Tour Futures,un evento internazionale, circuito prestigioso a livello mondiale del Beach Volley sui campi del Fantini Club.Un grande evento che prevede la partecipazione di 128 atleti, provenienti da oltre 30 nazioni .

Sempre in tema sportivo il 23 e 24 settembre sono le date dedicate allaFesta dello Sport di Cervia dove tutte le associazioni sportive locali partecipano con attività e stand. Scenario il Centro Sportivo Liberazione.

Dal 29 settembre al 1 ottobre al magazzino del sale torna la Tatoo Convention, mentre nelle stesse date al Fantini Club si svolgerà il Tri Event,importante evento di Triathlon.