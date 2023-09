“Un recente post su FB del coordinatore Bassa Romagna del maggior partito che sostiene il governo Meloni ha creato sdegno ed indignazione, soprattutto ai cittadini ed imprese colpite dall’alluvione e ai Sindaci dei nove Comuni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Nel post, secondo il coordinatore, vengono elencate cifre stanziate dal Governo per “il ripristino del territorio”.

Questo è totalmente falso perché le suddette cifre fanno parte del Fondo di Solidarietà Comunale, Fondo che viene stanziato ogni anno e che viene elargito in due trance e pertanto fa già parte del bilancio di previsione destinato a supportare i costi della parte corrente.

Nessun Euro in più da poter destinare alla ricostruzione o ai ristori. Nessuno.

Noi di Italia Viva ed Azione Bassa Romagna ci uniamo allo sdegno e all’indignazione.

E’ spregevole giocare sulle legittime attese di cittadini ed imprese provando a ribaltare la colpa sui sindaci per nascondere le colpe, i ritardi, le inadempienze di questo Governo.

Chi usa questi mezzucci per ottenere consenso, dimostra di avere poca considerazione degli elettori che al contrario sono molto attenti a non farsi attirare dagli specchietti per le allodole.

Auspichiamo che la già iniziata campagna elettorale per le elezioni Europee ed Amministrative del 2024 possa alzarsi di livello con il confronto sulle idee per il territorio e non sprofondare in una semina di strumentali falsità”.

Coordinamento Italia Viva ed Azione Bassa Romagna