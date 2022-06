257 persone: tanti saranno i partecipanti che giovedì 23 giugno hanno prenotato un posto a tavola alla “Cena delle Stelle”, l’evento dell’Istituto Oncologico Romagnolo che unisce solidarietà, lotta contro il cancro e alta cucina. La serata, che si svolgerà a partire dalle ore 20 presso il Ristorante “Casa Spadoni” di Faenza in via Granarolo 99, è la riproposizione di quanto avvenne nel 2019 per celebrare nella maniera migliore il quarantesimo compleanno della no-profit fondata nel 1979 dal prof. Dino Amadori: un grande successo che portò più di 400 persone a tavola, tra cui anche tanti volontari IOR, per un incasso superiore ai 14.000 euro da devolvere sempre alla causa della ricerca scientifica. Quest’anno, in occasione del ritorno della cena stellata dopo due anni di assenza a causa della pandemia, l’Istituto Oncologico Romagnolo ha deciso di riconsiderare il format: non più uno speciale festeggiamento “di popolo” ma un’autentica serata esclusiva, anche in virtù dei nomi di spicco che metteranno la firma sulle portate del menù.

Oltre al confermatissimo Igles Corelli, maestro indiscusso della ristorazione italiana, vincitore di ben 5 stelle Michelin e da sempre accanto alla mission dello IOR in varie iniziative a sostegno della lotta contro il cancro, che curerà il primo piatto, ci saranno infatti Alberto Faccani del Ristorante Magnolia all’antipasto; Antonella Ricci e Vinod Sookar sui secondi; e dulcis in fundo i dessert di Maurizio Santin. Una squadra davvero irripetibile che si metterà ai fornelli con l’unico scopo comune di fare del proprio meglio per sostenere la ricerca scientifica che porta al letto del paziente le terapie più innovative e personalizzate. Più che un menù si preannuncia un itinerario gastronomico alla scoperta di gusti mai provati in precedenza: si inizierà con un soffice alle erbe, pistacchio e capperi, seguito dalla “cucina circolare” di chef Corelli che proporrà un risotto con verdure maturate, Asiago e garum di manzo, con ingredienti messi a disposizione da Conad “La Filanda” di Faenza. Il secondo sarà un filettino di vitello su battuto di melanzane affumicato al fornello, ristretto ai funghi e sfoglia verde ai taralli; in chiusura lamponi e fave Tonka, offerti da Unigrà. La selezione dei vini sarà a cura di Terre Cevico, partner della serata insieme al già citato Ristorante “Casa Spadoni” e al gruppo Bucci Industries, che ha approfittato dell’occasione per una donazione sempre a sostegno della ricerca contro il cancro.