A Brisighella tornano le Feste Medioevali, annullate nel 2023 a causa di frane e alluvione

La battaglia di Pieve Tho sarà al centro delle Feste Medievali di Brisighella, l’1 e il 2 giugno. L’appuntamento con la storia torna dopo l’annullamento dello scorso anno, decisione presa a causa dell’alluvione e delle frane. La festa quest’anno sarà organizzata alla Rocca e alla Torre dell’Orologio di Brisighella. Un viaggio nel passato di quasi 600 anni, al 1425, fra spettacoli, mercati, osterie, sfide con le balestre, musiche, dame, cavalieri e uomini d’armi. Le Feste Medievali inizieranno sabato 1 giugno alle 10, per proseguire fino a mezzanotte. Per poi riprendere domenica 2 giugno dalle 10 alle 20. Sarà un appuntamento speciale soprattutto per i Tamburi Medioevali di Brisighella, che festeggeranno i 40 anni di attività.