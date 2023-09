La proposta di Confartigianato: maggiore omogeneità del servizio di salvataggio sulla Riviera romagnola

“Si sta per concludere la stagione estiva 2023, una delle più complicate degli ultimi anni, ma che ha trovato cittadini ed imprenditori della Romagna pronti a raccogliere la sfida e a rialzarsi. I bagnini di salvataggio sono da sempre un simbolo caratteristico della riviera Romagnola, un punto di eccellenza che contraddistingue la nostra offerta e qualità turistica. Questo servizio però inizia e termina in periodi diversi a seconda della realtà locale.

Quest’anno sulla costa ravennate il servizio è terminato il 10/09, mentre nei territori del riminese i primi Comuni ne prevedono la conclusione il 17 settembre prossimo. Nella provincia di Forlì-Cesena, il Comune di Cesenatico concluderà il servizio ordinario il 17/09, procedendo con un servizio ridotto fino alla fine del mese.

In particolare, nei nostri territori negli ultimi anni il mese di settembre è diventato molto importante sia per le presenze che per l’offerta turistica, quest’ultima favorita dai numerosi eventi sportivi e culturali che portano un turismo di qualità e numerose presenze straniere. Un esempio ne è Ironman, evento internazionale che porta in città tanti atleti e famiglie di tutto il mondo, in svolgimento in questi giorni.

Confartigianato ritiene quindi fondamentale, in vista della prossima stagione 2024, che le Associazioni di rappresentanza dell’intera costa Romagnola e le cooperative dei bagnini, si impegnino ad avviare un confronto che abbia l’obiettivo concreto di giungere ad un servizio armonico su tutta la costa, prevedendo aperture e chiusure simili soprattutto nei territori confinanti, e prevedendo la chiusura del servizio graduale in modo da poter offrire maggiore servizio al flusso turistico di settembre.”

Confartigianato, provincia di Ravenna