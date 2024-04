Prenderà il via sabato 13 aprile la rassegna Cena Concerto & Spettacolo all’Oasi di Brisighella in Via Pideura 11, in collaborazione con Casa della Musica.

La rassegna scatterà con il primo concerto dalle ore 19.30 con Cicci Quartet, il

quartetto rock formato dal chitarrista Cristian Cicci Bagnoli insieme al batterista Tommy

Graziani, al bassista Marco Dirani e al tastierista Mecco Guidi.

Una serata di grande rock all’italiana tra Vasco Rossi, Zucchero, Ivan Graziani e tanti

altri.

Per prenotare: 331 8723447 e 349.4461825

La rassegna prosegue con la serata di mercoledì 24 aprile con l’esordio dal vivo dell’Inno del Team Gresini Dai, dai Gresini, suonato dal vivo dagli Alluvionati del Liscio che intratterranno il pubblico con oltre due ore di grande liscio e musiche da ballo, mentre sabato 18 maggio la rassegna si chiude con il ritorno del pop italiano con il Trio Italiano.