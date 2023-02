Al via il NOAM Festival, il primo festival cinematografico di Faenza

Al via Noam, il primo festival cinematografico di Faenza, dedicato al Cinema Indipendente del Nord America. Dopo l’anteprima ad inizio febbraio, il festival organizzato da Filmeeting, in collaborazione con il cineclub Il Raggio Verde e il supporto di Cinema Europa e Cinemaincentro, oltre al sostegno di tante realtà del territorio, ha visto sabato 25 febbraio al via i primi eventi. All’Officina Matteucci di Corso Mazzini è stata presentata la mostra fotografica di Francesco Lusa, curata da Fototeca Manfrediana: “17 Western American Wood Utility Poles & Other Stories”, un viaggio fra California, Nevada, Arizona e Utah. Al cinema Europa è andato in scena invece il Making Of di “Un’antenna sul tetto”, documentario su TeleModigliana.

Mercoledì 1 marzo la prima proiezione in programma: American Graffiti, il classico del 1973, ritratto della gioventù americana. Poi fino a domenica un calendario serrato di appuntamenti cinematografici e iniziative.