Oggi, lunedì 31 ottobre, parte il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti in tre Comuni del Faentino: Casola Valsenio, Castel Bolognese e Solarolo, per un totale di oltre 6.600 utenze coinvolte.

Casola Valsenio

La riorganizzazione riguarda tutto il territorio comunale e interessa nello specifico 1.546 utenze: 1.386 famiglie e 164 attività. La raccolta stradale viene trasformata, a seconda della zona interessata:

*Nel centro storico e nelle zone residenziali del territorio comunale parte il porta a porta misto, che prevede la raccolta domiciliare in giorni e orari prestabiliti di indifferenziato e organico e la raccolta stradale di plastica/lattine, vetro, sfalci/verde e carta/cartone, Per le utenze domestiche l’organico verrà ritirato due volte a settimana (il lunedì e il venerdì) e l’indifferenziato ogni mercoledì. Per le attività le giornate di ritiro saranno le medesime, ma con l’aggiunta della raccolta del cartone selettivo (tutti i giorni per le attività del centro storico e il lunedì, mercoledì e venerdì per le attività della zona residenziale) e della terza giornata di ritiro organico per il periodo estivo. Sempre dal 31 ottobre

*Nella zona industriale viene attivato il porta a porta integrale, che riguarda tutti i tipi di rifiuti (indifferenziato, organico, carta, plastica/lattine e vetro). Per le famiglie carta, plastica/lattine e vetro verranno ritirati ogni due settimane (il martedì la carta e il mercoledì plastica/lattine e vetro), l’organico sarà raccolto il lunedì e il venerdì mentre l’indifferenziato il mercoledì. Per le attività la raccolta di carta, plastica e vetro sarà settimanale.

*Nel forese viene attivata la “Raccolta Smeraldo” che prevede la raccolta di tutte le frazioni differenziate e dell’organico con cassonetti e contenitori stradali, mentre per il rifiuto indifferenziato con un cassonetto elettronico ‘intelligente’ (Eco Smarty) che permette di controllo degli accessi. Inizialmente sarà ad apertura libera, ma successivamente si aprirà solo con la Carta Smeraldo (la tessera Hera per i servizi ambientali) utilizzabile 24 ore su 24, consegnata a tutti gli utenti del forese in fase di distribuzione o ritirabile presso gli infopoint organizzati.

Castel Bolognese

Viene esteso a tutto il Comune il porta a porta integrale, che interesserà nello specifico 3.764 utenze (3.485 famiglie e 279 attività),

L’estensione del sistema a tutto il territorio comunale avviene con le seguenti modalità:

*Nel centro storico e nelle zone residenziali del territorio comunale viene attivato ex novo il porta a porta integrale, che riguarda tutti i tipi di rifiuti (indifferenziato, organico, carta, plastica/lattine e vetro). Per le famiglie l’organico verrà ritirato il lunedì e il giovedì, la carta/cartone il mercoledì a settimane alterne, la plastica/lattine il martedì a settimane alterne, il vetro il sabato a settimane alterne, l’indifferenziato il venerdì e i presidi sanitari assorbenti il lunedì, su richiesta. Per le attività la raccolta dell’organico si farà il lunedì, giovedì e sabato* (*nel periodo estivo), la carta il mercoledì, il cartone a giorni diversificati a seconda della zona (da lunedì a sabato per il centro storico, martedì-giovedì-sabato per la zona residenziale), la plastica il martedì, il vetro il sabato a settimane alterne e l’indifferenziato il venerdì.

*Nel forese e nella zona industriale, dove il sistema domiciliare integrale è già attivo, viene mantenuto, continuando ad utilizzare i contenitori già in dotazione ma con giorni di raccolta diversi, come precisato nel calendario con le nuove istruzioni consegnato a tutte le utenze. I calendari di raccolta per famiglie e attività sono i medesimi del centro storico e della zona residenziale, ad eccezione della raccolta del cartone per le attività del forese, per le quali la raccolta è prevista il martedì e sabato.

Solarolo

La raccolta porta a porta interessa 1.297 utenze (1.215 famiglie e 82 attività).del centro storico e delle zone residenziali, andando così a completare tutto il territorio comunale.

Il sistema attivato è di tipo misto, che prevede la raccolta domiciliare in giorni e orari prestabiliti di indifferenziato e organico e la raccolta stradale di plastica/lattine, vetro, sfalci/verde e carta/cartone. Per le utenze domestiche l’organico verrà raccolto il martedì e sabato, l’indifferenziato il giovedì e i presidi sanitari assorbenti il lunedì (servizio su richiesta). Per le attività l’organico verrà ritirato il martedì, sabato e giovedì* (*nel periodo estivo), l’indifferenziato il giovedì e verrà attivato un servizio di raccolta selettiva del cartone dal lunedì a sabato nel centro storico, il lunedì, mercoledì e venerdì nella zona residenziale. Sempre da oggi la raccolta della carta in centro storico e nelle zone residenziali diventa stradale.

Nella zona industriale e nel forese verrà mantenuto il porta a porta integrale già attivo, che prevede la raccolta domiciliare di tutti i rifiuti: si continueranno quindi ad utilizzare i contenitori già in dotazione ma cambieranno i giorni di raccolta, per cui è stato consegnato un nuovo calendario con le nuove istruzioni. Per le famiglie l’organico verrà raccolto il martedì e sabato, carta e cartone il sabato a settimane alterne, la plastica il giovedì a settimane alterne, il vetro il venerdì sempre a settimane alterne, l’indifferenziato il giovedì e i presidi sanitari assorbenti il lunedì (servizio su richiesta). Per le attività l’organico sarà ritirato il martedì, il sabato e il giovedì* (*nel periodo estivo), la carta il sabato, il cartone il lunedì, mercoledì e venerdì, la plastica il giovedì, il vetro il venerdì a settimane alterne e l’indifferenziato il giovedì.

Casi particolari e la stazione ecologica

Le famiglie con neonati o con persone che utilizzano presidi sanitari assorbenti (da conferire nell’indifferenziato), possono fare richiesta di un servizio aggiuntivo, già compreso nella Tari, che consente di beneficiare di una giornata di raccolta aggiuntiva dedicata. Sarà inoltre possibile richiedere contenitori aggiuntivi per famiglie numerose (più di 4 persone) o in caso di esigenze particolari certificate (presenza di persone che utilizzano presidi sanitari assorbenti).

I contenitori, se non ancora ritirati, si potranno chiedere e ritirare alla stazione ecologica di riferimento: a Castel Bolognese in via Canale, 466 (orario annuale: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9.30 alle 12.30); a Casola Valsenio in via 1°Maggio 59 (orario annuale: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9.30 alle 12.30) e a Solarolo in via Roma (orario annuale: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9.30 alle 12.30),. Nei centri di raccolta da oggi, 31 ottobre, le famiglie che hanno un’eccedenza di rifiuto indifferenziato e organico o che, per vari motivi, non hanno potuto rispettare il calendario, possono conferirvi tali rifiuti, purché correttamente differenziati. Inoltre, nella Stazione ecologica è possibile richiedere la compostiera, che è ritirabile gratuitamente se utilizzata in alternativa alla raccolta dell’organico; tale opzione dà diritto ad uno sconto di 5 €/anno per ogni componente del nucleo familiare (sconto 10 €/anno per utilizzo di una concimaia).

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il Servizio Clienti Hera 800 999 500 (famiglie) e 800 999 700 (attività), numeri verdi gratuiti attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, agli stessi canali di contatto è possibile richiedere contenitori dedicati, ad esempio per nuclei familiari numerosi, o per esigenze particolari certificate. Per informazioni e segnalazioni è disponibile la mail dedicata differenziatacastelbolognese2021@gruppohera.it;