Giovedì 3 novembre, alle 20.30, presso la Sala del Consiglio comunale Enrico De Giovanni di Palazzo Manfredi, sede del Comune di Faenza, in piazza del Popolo 13, è in programma il talk show ‘Quattro Ruote a Faenza: dalla Formula Italia alla Formula Uno, dalla Minardi ad Alpha Tauri’. La serata si inserisce tra le iniziative legate alla 25esima edizione dell’Antica Fiera di San Rocco, in programma domenica 6 novembre, che quest’anno è dedicata a ‘Faenza, la tera di Mutur’ iniziativa che contemplerà una mostra comprendente anche vetture di Formula Uno e Moto Gp, allestita a Palazzo delle Esposizioni, in corso Mazzini 92 (inaugurazione sabato 5) e l’allestimento di un vero paddock di Formula 1, domenica 6 nel corso della Fiera di san Rocco, in piazza 2 Giugno di ‘Piazza dei Motori e delle Musica’.

Giovedì 3 novembre invece, nella Sala del Consiglio comunale, con Giancarlo Minardi, storico patron dell’omonima Scuderia di Formula Uno e oggi presidente di ‘Formula Imola’, la società che gestisce l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, si andrà a raccontare il percorso che, dalla storica Formula Italia nel 1972, ha visto il suo debutto come direttore sportivo dell’allora Scuderia del Passatore fino alla Formula Uno, arrivando all’odierna Alpha Tauri.

Ospiti della serata, insieme a Minardi lo storico ingegnere, Direttore Tecnico della squadra faentina, il brisighellese Gabriele Tredozi, il ravennate Roberto Farneti, pilota di Formula 2 all’epoca nel Team Everest e importante collezionista (sua la F1 March-Beta 1976 di Brambilla presente al Palazzo delle esposizioni) e l’Ingegnere bagnacavallese Alessandro Poggi, Responsabile del reparto elettronica, prima di Toro Rosso e oggi della Scuderia Alpha Tauri.

A condurre la serata sarà Boris Casadio, giornalista faentino, speaker dei principali eventi motoristici in Italia.