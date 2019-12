21 diplomati al Master in Diritto penale dell’impresa e dell’economia: “Temi sempre più importanti in questa società”

Cerimonia di consegna dei diplomi per gli studenti che hanno frequentato la V edizione del Master in “Diritto penale dell’impresa e dell’economia” promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Ravenna e Confindustria Romagna e il sostegno di Fondazione Flaminia. Il master rappresenta ormai una realtà consolidata all’interno delle proposte di alta formazione del Campus di Ravenna, scelto da studenti provenienti da fuori sede e anche da manager d’azienda che decidono di approfondire ulteriormente la propria preparazione. A conclusione del master, pronto ad affrontare una nuova edizione, oltre alla consegna dei diplomi, la tavola rotonda ‘Diritto penale liberale, sistema economico e media’, durante la quale i docenti del corso si sono confrontati con Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana