L’incontro si è tenuto sabato 14 dicembre alla Scuola Tavelli

“È iniziata una nuova e proficua collaborazione per crescere tutti insieme”: è stato questo il commento di Giovanni Morgese a margine dell’incontro anti-bullismo che si è tenuto lo scorso sabato, 14 dicembre, presso l’Istituto Comprensivo Paritario della Scuola Tavelli, a Ravenna. L’appuntamento, organizzato da Cuore e Territorio con il sostegno di Ravenna24ore.it, ha visto gli studenti e i loro genitori interagire con gli esperti, su tematiche importanti e delicate quali aggressione e rispetto, violenza ed empatia, il sexting, le fake news. Tante sono le domande che hanno trovato risposta dallo scambio con gli ospiti intervenuti al convegno.

L’incontro, che come sempre ha messo al centro l’interdisciplinarità, si è aperto con i saluti e l’introduzione della professoressa Federica Plazzi, a cui è seguita la proiezione di due cortometraggi del regista Gerardo Lamattina, che è poi intervenuto sul tema “Cinema, come strumento per vincere il bullismo”. A seguire, il saluto del presidente dell’associazione “Cuore e territorio” Giovanni Morgese, che ha introdotto i relatori: il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, Cristina D’Aniello, che ha stimolato – in particolare i più giovani – sulla legislazione riguardante bullismo e cyberbullismo, la psicoterapeuta Francesca Siboni, che si è occupata in particolare di “sexting” e l’editore di Ravenna24ore.it, Carlo Serafini, che ha concluso l’appuntamento parlando di fake news.

“Abbiamo potuto ancora una volta constatare che la formula empatica dei nostri relatori trasforma i convegni in tavole rotonde dove i protagonisti principali diventano i ragazzi – ha spiegato Morgese -. Un sentito complimento alla preside della scuola Tavelli, Elisabeth Rinaldi, per il livello di conoscenza della delicata materia, frutto di un lavoro organizzativo di pregio”.