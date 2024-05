Il perugino Federico Furiani del team TX Fitness è il nuovo vincitore della 100 km del Passatore, tornata dopo un anno di stop forzato causa alluvioni nel mese di maggio 2023. Furiani è il secondo runner umbro ad aver vinto il “Passatore”. Nell’85 fu il narnese Fausto Coletti (con il tempo di sei ore 52 minuti) a trionfare alla Firenze-Faenza. Furiani ha tagliato il traguardo in 7 ore, 10 minuti e 57 secondi disputando una corsa che lo ha visto prevalentemente al comando. Solamente tra Vetta le Croci e Borgo San Lorenzo Furiani s’è fatto rimontare (con Oliveira Duarte transitato primo a Borgo San Lorenzo). Nei pressi di Panicaglia Furiani ha ufficialmente ripreso la testa della corsa vincendo il GP della Montagna al Passo della Colla. Tornando al podio assoluto del campionato italiano 100 km su strada (con titoli assoluti e master), al secondo posto troviamo Massimo Giacopuzzi (US Dolomitica), apparso competitivo sin dalle fasi iniziali. Sul gradino più basso del podio (tutto italiano) David Colgan (Atletica Castenaso Celtic Druid), già rimontante in quel di Borgo San Lorenzo. Per Giacopuzzi, giunto al traguardo con 7’22’’ di ritardo dal battistrada si tratta del 2° posto consecutivo alla Cento dopo l’ottimo risultato del 2022 (48^ edizione). Quarto finale Dario Pietro Ferrante (A.S. Dil. Universitas Pa) autore di una bella gara in rimonta. Quinto Federico Camprincoli (GP Avis Forlì) apparso competitivo sin dalle fasi iniziali e con un ritmo abbastanza costante. Sesto Andrea Macchi (Fidal Runcard), settimo il capoverdiano Jailson Manuel Oliveira Duarte giunto al traguardo con oltre 25’ di ritardo dal battistrada. Un risultato che in parte ha contraddetto i pronostici che davano il capoverdiano tra i primi 3 considerando la competitività mostrata dal runner fino ad oltre metà di gara. Ottavo Luigi Pecora della Liferunner SSDarl, nono Filippo Bovanini (Atletica Avis Castel San Pietro) e decimo Gabriele Turroni del GS 100 km del Passatore. Un risultato molto importante per l’atleta faentino fresco di ottimi risultati in campo internazionale. Entro l’ora di distacco dal vincitore sono arrivate le prime tre donne classificate: la vincitrice Federica Moroni (Dinamo Sport) -13^ assoluta ad oltre 42 minuti dal vincitore-; la rimontante Serena Natolini (Asd Esercito 4º Reggimento Alpini Paracadutisti) 15^ assoluta; la diretta rivale in gara Silvia Luna (Grottini Team Recanati Asd) 16^ assoluta.

La Firenze-Faenza 2024, valevole per assegnare i titoli nazionali assoluti e master Fidal su strada è partita alle 15 in punto da Piazza del Duomo alla presenza del Presidente Asd 100 km del Passatore Giordano Zinzani, dell’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione e dell’assessore allo sport del Comune di Faenza Martina Laghi. La “Cento” è partita con clima variabile ed ha registrato uno scroscio di pioggia quando i concorrenti sono transitati a Vetta Le Croci. Generalmente parlando la 49^ “Cento” si è disputata in condizioni meteo variabili con una temperatura media di 18° e minima attorno ai 13°.

Degli oltre 3300 iscritti si sono contati 392 concorrenti romagnoli (di cui 190 faentini), 450 toscani (dei quali 90 fiorentini), 685 donne, 670 esordienti e oltre 120 atleti provenienti da 32 nazioni straniere.

La Cronaca della 49^ Edizione:

Degli oltre 3300 iscritti sono partiti in 2894 (erano stati 2856 nel 2022) con l’”outsider” Federico Furiani primo a Fiesole (km 7,5) a 33’35’’ di gara. Ad una trentina di secondi di distacco è transitato un gruppetto formato da Vicente Jaime Gutierrez, Filippo Bovanini, Evgenii Glyva ed Enrico Bartolotti. Leggermente più staccato Mauro Ciccarese. A 35’58’’ a Fiesole è transitata la prima donna, Federica Moroni, a capo di una decina di concorrenti. A Vetta Le Croci i concorrenti sono stati sorpresi da uno scroscio d’acqua ad un’ora 12 minuti e 50 secondi di gara. Fortunatamente le condizioni di maltempo sono state un fenomeno isolato e non hanno impensierito ulteriormente i concorrenti durante la gara. Furiani guidava il gruppo seguito a breve distanza da un gruppetto formato da Hermann Achmuller, Jaime Vicente Gutierrez e Evgenii Glyva. A seguire Duarte Oliveria Jailson, Mauro Ciccarese e un altro gruppetto formato da Massimo Giacopuzzi, Federico Camprincoli e Filippo Bovanini. A 1h15’30’’ è transitata Federica Morodoni seguita da Pierpaolo Bio Bovenzi e Gianluca Scardovi. Silvia Luna, seconda donna nella classifica femminile provvisoria è giunta a Vetta Le Croci in 1 ora 19 minuti e 12 secondi. Tra Vetta le Croci e Borgo San Lorenzo Furiani ha perso terreno venendo superato momentaneamente da Duarte che ha confermato la prima piazza a Borgo San Lorenzo (transitato sotto al famoso ‘arco’ dei rilevamenti in 2h11’32’’ con un vantaggio di due minuti su Furiani). Staccati a un minuto e mezzo Gutierrez, Glyva, Giacopuzzi e David Colgan in rimonta. Sul fronte femminile Moroni quindicesima provvisoria seguita da Silvia Luna (27^ generale). Nei pressi di Panicaglia Furiani ha ripreso la testa della corsa seguito da Glyva, Giacopuzzi e Colgan. Più staccato dal gruppetto Camprincoli, seguito a sua volta da un trio in rimonta con Luca Parisi, Gabriele Turroni e Luigi Pecora. Il precedente leader Duarte ha rallentato momentaneamente per poi recuperare terreno e portarsi al secondo posto provvisorio al Passo della Colla. Furiani ha ribadito il suo ottimo stato di forma passando allo scoccare delle 3h30’11’’ seguito a 4 minuti da Duarte (che sarà il rivale più prossimo sino a Marradi). Al terzo posto Giacopuzzi, seguito da Colgan, Bovanini, Parisi, Camprincoli e Pecora. Più staccati Turroni e Glyva a completare la top 10 provvisoria a metà della corsa. Furiani essendo transitato primo al Passo della Colla vince il GP della Montagna (dedicato a Francesco Calderoni) mentre a Moroni –prima donna al Passo della Colla- va il premio intitolato alla memoria di Angela Bettoli. A Marradi Camprincoli ha recuperato terreno passando in 6^ posizione provvisoria e Moroni ha guadagnato una posizione in classifica assoluta. Furiani è transitato a Brisighella in 6 ore 19 minuti e 14 secondi precedendo Giacopuzzi di 6 minuti, seguito da Duarte a 5’ di ritardo. Il sorpasso di Giacopuzzi su Duarte è avvenuto tra San Cassiano e Brisighella. Grande recupero di Andrea Macchi, 7° provvisorio in quel di Brisighella. Moroni, 12^ assoluta, è transitata a Brisighella in 6 ore, 56 minuti e 13 secondi. Dopo Brisighella Serena Natolini (che ha trascorso buona parte della gara facendosi vedere negli ‘specchietti’ di Luna) ha superato Silvia portandosi in seconda posizione in campo femminile. Furiani dopo Brisighella non ha più avuto rivali vincendo a gran sorpresa la 49^ edizione della 100 km del Passatore. 2° Giacopuzzi, 3° Colgan (bravo a rimontare nella parte finale). 4° Dario Pietro Ferrante (di gran carriera), 5° Federico Camprincoli, 6° Andrea Macchi, 7° Duarte Oliveira, 8° Luigi Pecora, 9° Filippo Bovanini, 10° Gabriele Turroni. Federica Moroni, 13^ assoluta con un ritardo di oltre 42 minuti dal battistrada vince in campo femminile. 2^ classificata Serena Natolini (15^ assoluta), 3^ classificata Silvia Luna (16^ assoluta a 6 minuti di ritardo da Natolini).

Statistiche:

Federico Furiani oltre che vincitore della Cento numero 49 e Campione Italiano 100 km su Strada si aggiudica anche il GP della Montagna (premio intitolato alla memoria di Checco Calderoni) essendo transitato per primo al Passo della Colla di Casaglia e poi giunto al traguardo. Il trofeo dedicato ad Angela Bettoli è stato vinto invece da Federica Moroni, passata per prima al Passo della Colla e poi transitata 13^ assoluta e prima tra le donne. Entrambi i premi sono resi possibili da UOEI.

Il primo podista emiliano-romagnolo ad essere giunto al traguardo è David Colgan, seguito da Federico Camprincoli e Luigi Pecora. La prima podista romagnola ad aver concluso il ‘Passatore’ 2024 è la vincitrice in campo femminile Federica Moroni seguita da Daniela Valgimigli (36^) e Roberta Peroni (131^). Il primo faentino transitato al traguardo è Luigi Pecora (ottavo assoluto), seguito da Turroni (10°) e Bartolotti (11°) nella top 3 manfreda. Un risultato considerevole per gli atleti faentini e romagnoli con diverse presenze nella top 10 e a ridosso di essa. Prima donna faentina al traguardo Daniela Valgimigli (36^ assoluta), seguita da Roberta Peroni e Michela Montanari, rispettivamente 131^ e 449^ assoluta.

Il miglior tempo tra i concorrenti toscani è stato siglato da Ugo Francesco Maria De Berti in 9 ore 10 minuti e 52 secondi (46° assoluto). Seconda piazza per Roberto Martellini (47°), terzo posto per Guglielmo De Renzis (53°).

Il fiorentino più veloce è risultato Derek Bowsher al traguardo in 9 ore 51 minuti e 11 secondi, seguito da Leonardo Castro e Saverio Simonelli.

Sono 850 le squadre giunte al traguardo. Il team con il maggior numero di concorrenti classificati è Leopodistica (46) e si contano circa 190 atleti Fidal Runcard. Il gruppo sportivo più competitivo è risultato essere Liferunner SSDarl ottenendo il crono di 8h58’26’’. Al secondo posto Leopodistica 9h32’23’’ seguita da GS 100 km del Passatore (9h57’06’’).

Le nazioni estere che hanno registrato maggior concorrenti al traguardo sono la Finlandia (9), la Russia (5), la Francia (3) e la Colombia (2). A vincere il Trittico di Romagna (che, ricordiamo, comprende la Maratona del Lamone di Russi, la 50 km di Romagna e la 100 km del Passatore) è David Colgan (Atletica Castenaso) con il totale di 13 ore 7 minuti e 31 secondi. Seconda posizione per Enrico Bartolotti (13h39’23’’), terza piazza per Matteo Zucchini (14h02’01’’). In campo femminile Roberta Peroni guida il Trittico di Romagna (17h32’23’’) seguita da Francesca Venturelli (17h37’28’’) e terza Sohn Majidae (18h28’58’’).

I runner più anziani a tagliare il traguardo in tempo utile della 48^edizione del Passatore sono stati Antonio Cernuschi (classe 1940) e Marina Mocellin (classe 1951) mentre gli atleti più giovani rispondono ai nomi di Giacomo Dal Mas (classe 2003) e Agnese Serra di anni 24.

Primo classificato tra gli atleti stranieri Manuel Jailson Duarte Oliveira (7h36’20’’), a lungo tra i protagonisti nelle prime posizioni della corsa. Seconda assoluta la russa Valentina Kozlova con il crono di 8h16’28’’, terzo Lorenzo Alletti della Repubblica di San Marino (9 ore, 15 minuti, 48 secondi).

Salvatore Cutaia è l’atleta disabile giunto al traguardo con il tempo di 18 ore 24 minuti e 52 secondi.

Il vincitore del Nordic Walking (consegnato a Borgo San Lorenzo) è Fabrizio Pavone, seguito da Claudio Solaroli e Francesco Salioni. Prima donna Annalena Cocchi, seguita da Laura Mariano e da Irene Pianezzola. La Cento, il cui tempo massimo è scoccato alle 11 del 26 maggio in una piazza del Popolo soleggiata anche quest’anno è stata denominata “Le vie del Sangiovese”. Il “Passatore” 2024 è promosso ed organizzato dall’associazione faentina 100 km del Passatore insieme al supporto del gruppo sportivo. Fondamentale il sostegno di Uoei, Admo, Csen e Cai, Consorzio Vini di Romagna, dei Comuni di Faenza, Firenze, Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi e Brisighella, della Regione Emilia-Romagna e Toscana, della Provincia di Ravenna e della Città Metropolitana di Firenze. La Cento 2024 è resa possibile anche da Faenza C’entro e Unione Romagna Faentina. Tantissime le associazioni di volontariato e i Servizi Sanitari che prestano il loro servizio alla realizzazione degli eventi organizzati dall’Asd 100 km del Passatore: 21 punti di ristoro, 18 punti sanitari e 12 punti massaggio. La 49esima “Cento” è resa possibile anche grazie agli sponsor BCC Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, Consorzio Vini di Romagna, Coop Alleanza 3.0, Kiron, Craft, Frullà (Natura Nuova), Moreno, Hera, Gemos, Caviro, Gran Frutta Zani, Dole, Orva, Deco, Eurocompany e altri sostenitori.

Positiva, come di consueto, l’organizzazione e l’assistenza agli atleti, garantita da 500 volontari – davvero encomiabili – di decine di associazioni e gruppi attivi in tutte le località del percorso. Di grande efficacia e puntualità l’assistenza medico-sanitaria, assicurata dal Coordinamento delle Misericordie della Provincia di Firenze (sul versante toscano) e dalla Croce Rossa di Faenza.

Anche quest’anno non sono stati segnalati problemi di rilievo, così come sul fronte della sicurezza garantita dalle Forze dell’Ordine. Tantissime le persone e gli appassionati presenti lungo il percorso a sostenere e incitare i concorrenti e l’orga