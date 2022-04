Walter Veltroni a Faenza con il suo romanzo “La scelta” | VIDEO

Walter Veltroni a Faenza per presentare il suo ultimo libro. L’ex sindaco di Roma e segretario del Partito Democratico è arrivato in città invitato dalla libreria Moby Dick per presentare il suo ultimo romanzo “La scelta”, edito da Rizzoli, la storia di una famiglia di un quartiere popolare di Roma nel luglio 1943, quando la capitale venne bombardata e cadde il governo Mussolini.

L’appuntamento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Faenza e ospitato nella sala del consiglio comunale.