Ottimo debutto per la Fenix Energia che supera 3-0 la MT Unica Volley Rimini in un PalaBubani vestito a festa, che aveva ospitato poco prima del match la presentazione di tutto il settore giovanile della Pallavolo Faenza. La squadra di coach Mancini, alla prima panchina in un campionato seniores, gioca con grande lucidità, riuscendo a superare i momenti difficili grazie alla forza del gruppo.

“Meglio di così non potevamo partire – spiega coach Mirko Mancini -. Abbiamo vinto 3-0 contro una squadra che ha sempre attaccato e noi ci siamo difesi bene, rimanendo concentrati. Ho visto un gruppo che voleva la vittoria e che l’ha ottenuta grazie ai propri meriti. Tutto ha funzionato bene: nel primo set siamo partiti sotto e abbiamo recuperato, nel secondo dal 18-11 ci siamo trovati ad inseguire 18-19 non perdendo mai la concentrazione e il terzo lo abbiamo vinto ai vantaggi. Non abbiamo mai mollato e questo mi rende molto orgoglioso”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 2 novembre alle 17 in casa del Mosaico Ravenna.

Fenix Energia Volley – MT Unica Volley Rimini 3-0 (26-24; 25-21; 28-26)

FAENZA: Calubani, Zannoni 7, Bartoli, Sbarzaglia, D’Agostino 10, Giorgi, Rossi 8, Grandi, Merendi, Enabulele 12, Spada 6, Ramponi 12. All.: Mancini