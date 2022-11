Dopo Bergamo, un’altra squadra lombarda cala al PalaCosta. Per la sesta giornata d’andata del campionato di A2 Credem Banca, la Consar Rcm ospita domani alle 18 la Consoli Mc Donald’s Brescia. Sono sette i punti in classifica fin qui ottenuti dalla squadra di Zambonardi, unico coach che Brescia ha avuto nei suoi nove anni di A2, grazie a due vittorie, entrambe in casa, e a tre sconfitte, una delle quali a Porto Viro al tie-break. Sulla carta, dunque, una gara che potrebbe permettere a Goi e compagni, con i loro 4 punti, di agganciare i rivali di domani in classifica. E’ una convinzione che ha il coach della Consar Rcm Marco Bonitta e che si spera possa tradursi in un’ulteriore spinta motivazionale per la squadra ravennate. “Brescia è una squadra con un roster importante, con un palleggiatore di grande esperienza e quando riesce a esprimere il proprio gioco è una formazione molto pericolosa. Ma credo che questa sia una partita alla nostra portata e proveremo a portarla dalla nostra parte. Sappiamo che quando giochiamo bene possiamo mettere in difficoltà tutti ma sappiamo anche che dobbiamo avere un po’ di pazienza in quei momenti in cui non lo faremo. Speriamo di poter portare a casa una vittoria perché è quello che ci serve”.

In settimana la squadra ha cercato di far scivolare via la delusione per quel terzo set perso a Cuneo che ha cambiato il destino di quel match, indirizzandolo definitivamente dalla parte piemontese. “Abbiamo analizzato quella partita e rivisto quel terzo set: è vero che lo abbiamo perso al fotofinish pur avendo la palla in mano per vincerlo, però è anche vero che ci siamo trovati sotto di sei punti. A volte le cose riescono bene fino in fondo e a volte si arriva lì ad un passo dalla conquista di un set o della vittoria e non si riesce a trovare lo spunto finale. Pensiamo positivo e cerchiamo di mettere in campo con Brescia le cose positive viste a Cuneo”.

Nel match in cui va in scena un nuovo capitolo della sfida in cabina di regia tra i due alzatori coetanei, i 42enni Coscione e Tiberti, la Consar Rcm ritrova tutta la sua linea verde. Bovolenta e orioli hanno smaltito l’affaticamento fisico accusato alla vigilia del match di Cuneo e tornano a disposizione di Bonitta. “Sarà la prima volta in cui posso disporre dell’organico al completo – fa notare – e di tutti i giocatori. Avere lasciato a riposo nella partita di Cuneo Orioli e avere utilizzato Bovolenta solo un set è stata una mossa precauzionale che si è rivelata avveduta: adesso stanno bene, sono recuperati e domenica saranno regolarmente in campo”.

La partita di domani sarà arbitrata da un duo femminile, proveniente dalla capitale: Serena Salvati e Antonella Verrascina, e sarà trasmessa in diretta da Volleyballworld.tv

Le biglietterie del PalaCosta apriranno alle 16.30. Anche domani prosegue il progetto della società ravennate di avvicinamento al volley delle scuole cittadine. Dopo i ragazzi della primaria Morelli, presenti in buon numero nel match con Bergamo, domani saranno sugli spalti dell’impianto di piazza Caduti sul lavoro, gli alunni delle scuole primarie Randi di Ravenna e Gulminelli di Ponte Nuovo oltre ad alcuni gruppi di ragazzi che stanno partecipando ai Centri di avviamento