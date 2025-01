Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza, segnala nuovamente lo stato dell’asfalto di Via Saldino: “In località San Barnaba numerosi cittadini ci segnalano da tempo come l’asfalto di Via Saldino sia veramente in una condizione precaria.

Più che di buche si parla di voragini infatti. Come Popolo della Famiglia avevamo già parlato di questa strada e ribadiamo che è necessario un intervento del Comune: oltre all’asfalto da ripristinare, il tratto di Via Saldino che costeggia il Fiume Lamone in direzione Ronco, strada a due sensi di marcia, è stretta e non è per nulla in sicurezza.

Ribadiamo dunque la necessità di prendere dei provvedimenti per garantire ai residenti maggiore sicurezza e tutela. Il forese non può essere abbandonato a se stesso.”