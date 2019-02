In riferimento alla segnalazione sulla modalità di consegna della lettera sui nuovi servizi di raccolta rifiuti che saranno attivati nel comune di Ravenna, prima di tutto Hera desidera scusarsi per l’accaduto. Gli accordi con la società di distribuzione prevedono, infatti, la consegna in buchetta e non certamente l’abbandono a terra, come invece in alcuni casi è stato evidenziato. L’azienda è molto spiacente e assicura di avere già preso dei provvedimenti nei confronti del fornitore, il cui comportamento lede anche la stessa multiutility.

Hera desidera rassicurare i cittadini che l’invio della lettera è solo una delle molteplici attività di comunicazione previste per informare la cittadinanza. Appositi tutor incaricati, infatti, a partire da marzo si recheranno presso tutte le utenze (abitazioni e attività) per consegnare il materiale informativo, il kit di raccolta (ove è presente il porta a porta) e fornire le adeguate informazioni sui nuovi servizi.

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è sempre possibile contattare anche il numero verde dedicato 800.862.328 o scrivere alle mail dedicate: foreseravenna2019@gruppohera.it per le “case sparse” e frazioniravenna2019@gruppohera.it per gli abitanti delle frazioni.

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad, Android e Windows Phone su www.ilrifiutologo.it.

Si coglie l’occasione, infine, per riportare le date di tutti i prossimi incontri pubblici previsti sul territorio ai quali la cittadinanza è invitata, oltre a quello del 22 febbraio a Santo Stefano che è già avvenuto: