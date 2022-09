“Non vogliamo ovviamente entrare nel merito delle inchieste istruite dalla Procura di Ravenna a carico dello stimato Dott. Luca Graziani (per alcune esenzioni alla vaccinazione anti-Covid-19) e di un noto ed apprezzato Avvocato del Foro di Ravenna (per un “blitz molesto” nell’hub vaccinale circa un anno fa), vicende che da alcuni giorni tengono banco sulle prime pagine della stampa locale, però ci corre l’obbligo morale e politico di esprimere come VITA (soggetto unitario che si presenta alle prossime elezioni politiche del 25 settembre) tutta la nostra più piena vicinanza e solidarietà ad entrambe gli accusati.

Mentre i vertici della politica e della “Scienza” nazionale sostenevano “principi” assolutistici come “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire. Non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui o lei muore…” (Mario Draghi, 22/7/2021) oppure “Il Green Pass è una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. È una misura che dà serenità, non che toglie serenità” (sempre Mario Draghi, sempre il 22/7/2021)… Mentre emerge dopo due anni e mezzo ciò che noi rilanciavamo già all’inizio di questa psico-pandemia, ovvero che le cure domiciliari esistono, funzionano e non sono affatto le ministeriali “Tachipirina e vigile attesa”, anzi si certifica che “Gli anti-infiammatori riducono il rischio di ospedalizzazione per Covid dell’85-90 per cento” (studio pubblicato il 25 agosto scorso sulla rivista specialistica “Lancet infectious diseases” e condotto dall’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e dall’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo) e che “Chi ha già contratto il virus non ha più bisogno del vaccino. La memoria immunologica per il SARS-CoV-2 permane a lungo, indefinitamente” (studio condotto dall’Istituto di ricerca Altamedica e dal Prof. Claudio Giorlandino)… Mentre sulla base dei “principi” assolutistici sopra elencati (che non avevano e non hanno alcun fondamento scientifico…) si è instaurato il più becero Sistema ricattatorio della storia italica, impedendo a tutti coloro che non si sottoponevano al “magico siero” di usufruire dei mezzi pubblici, frequentare attività sportive strutturate, financo lavorare e mantenere economicamente la propria famiglia… Ecco, mentre succedeva tutto questo (notiamo che la campagna elettorale in corso tende a voler far dimenticare agl’italiani quanto successo non più di qualche mese fa…), c’erano Uomini straordinari come il dott. Graziani e l’Avvocato ravennate che non si sono fatti irretire dalla paura e dal terrorismo mediatico, ma hanno continuato a lottare “senza se e senza ma” per la Medicina, per la Giustizia e per la Libertà di scelta, dimostrando un’altissima professionalità e un’abnegazione encomiabile.

Cogliamo l’occasione per informarVi che lunedì 12 settembre 2022, presso la Fattoria Urbana e Natura (FUN) di Godo di Ravenna (in Via Traversa 16), alle ore 20:30, si terrà un incontro pubblico con LUCA Teodori, Segretario Nazionale del Movimento 3V e uno dei fondatori di VITA (vedi anche volantino allegato). Assieme a lui e ai nostri principali candidati locali, ovvero Paolo Svegli, Candidato alla Camera dei Deputati, e Andrea Tronconi, Candidato al Senato della Repubblica, analizzeremo il nostro programma elettorale, ed in particolare le ragioni della partecipazione attiva e del voto”.