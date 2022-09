Bertozzi (Fratelli d’Italia): “Sull’ospedale si prendono in giro i faentini”

Botta e risposta fra l’opposizione manfreda e l’azienda sanitaria attorno all’ospedale di Faenza. Nelle settimane precedenti Lega, Per Faenza e Fratelli d’Italia hanno infatti accusato l’Ausl Romagna di star smobilitando il presidio ospedaliero di corso Mazzini. Motivo delle accuse, il trasferimento della medicina nucleare e della terapia intensiva coronarica verso ospedali più grandi. In risposta a questo tipo di narrazione, l’azienda ha ricordato gli investimenti per l’ospedale, i nuovi primariati, i nuovi macchinari acquistati. Ora il confronto si sposterà in consiglio comunale, dove comunque rimarranno e saranno da discutere le diverse interrogazioni depositate dall’opposizione