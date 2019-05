Sabato 1 giugno, in occasione della vigilia della Festa della Repubblica, Palazzo Milzetti sarà aperto dalle 8.30 alle 18.30, ultimo ingresso alle. 18 Alle 16.30 è prevista la visita guidata “Festa della Repubblica a Palazzo Milzetti. Il lungo cammino verso la nascita dell’Italia repubblicana” a cura dei Servizi Educativi del Museo

Il programma sarà riproposto il giorno successivo, per la Festa della Repubblica, domenica 2 giugno, ma l’apertura del palazzo sarà posticipata alle 12.30.

Il lungo cammino verso la nascita dell’Italia repubblicana a cura dei Servizi Educativi del Museo Quanto lungo è stato il percorso che ha portato alla nascita dell’Italia, fino a giungere alla proclamazione della Repubblica? La visita guidata intende ripercorrerne le tracce, soffermandosi in particolar modo al periodo napoleonico, durante il quale Palazzo Milzetti assunse le forme attuali. Veri protagonisti dell’epoca furono il conte Francesco Milzetti e i fratelli Laderchi, suoi amici, tutti con ruoli di primo piano nella vita politica faentina e nazionale (la napoleonica Repubblica Cisalpina), dopo la cacciata del governo pontificio dalla città. A seguito della Restaurazione, numerosi faentini e romagnoli si distinsero nelle lotte risorgimentali. Tra questi, Francesco e Achille Laderchi, Vincenzo Caldesi, Raffaele Pasi, don Giovanni Verità…, con contributi spesso di primaria importanza e di grande valore. Infine, tra i protagonisti del XX secolo, Pietro Nenni, Benigno Zaccagnini, fino ad arrivare agli avvenimenti della seconda Guerra Mondiale, durante i quali Faenza subì numerosissimi bombardamenti, fino alla liberazione ad opera delle truppe neozelandesi il 16 dicembre 1944. E fu proprio all’interno del meraviglioso Atrio ottagonale del palazzo, costruito e decorato entro il 1805 per celebrare il nuovo corso politico filo-francese e teatro, suo malgrado, di festeggiamenti per il rientro del Pontefice, che i soldati neozelandesi celebrarono il Natale del ’44, come testimoniato da una preziosa foto d’epoca. Visita inclusa nel biglietto d’ingresso, fino ad esaurimento posti disponibili.