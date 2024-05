Nella giornata di oggi l’amministrazione comunale di Faenza ha ricevuto per un saluto il Maestro di jujitsu Pere Calpe, Vicepresidente della Federazione Mondiale di Nihon Tai-Jitsu, a Faenza per una sessione di esami dove atleti delle scuole faentine di arti marziali e di Forlì hanno conseguito il grado di Cintura Nera di secondo, terzo, quarto e quinto Dan. Con il Maestro Calpe anche il Maestro Daniele Mazzoni, anche lui Vicepresidente della Federazione Mondiale di Nihon Tai-Jitsu, il Maestro Claudio Nasciuti, Responsabile Tecnico del Musashi Dojo di Faenza e Gianni Satta, Presidente dell’associazione Musashi Dojo di Faenza. La visita è stata l’occasione di illustre all’amministrazione comunale i Corsi di difesa personale rivolti alle donne che da anni promuovono a Faenza e in altre città della Romagna.