“Via Baiona è troppo pericolosa. Occorrono interventi per la sicurezza”

Via Baiona è una strada troppo pericolosa. Gli appelli ormai si susseguono da anni, oggi ne arriva un altro, rivolto all’amministrazione comunale da parte del Partito Comunista di Ravenna e del Sindacato Generale di Classe, con i Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, in sostanza chi via Baiona da anni l’attraversa quotidianamente per andare a lavorare nelle tante aziende a fianco dell’area portuale. Troppi gli incidenti che si stanno susseguendo, purtroppo anche con esiti mortali. Troppo alta la densità di traffico rispetto alle caratteristiche e alle condizioni della strada. Una densità che sarà destinata ad aumentare con lo sviluppo del Terminal Crociere. Troppi i punti rischiosi, per qualsiasi mezzo, dalla bici ai camion o agli autobus.