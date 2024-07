I funerali del giovane 21enne Alberto Stefano sono stati fissati per venerdì 12 luglio, alle 14.45 si partirà poi alla volta del Duomo dove alle 15 si celebrerà il funerale. il parroco don Pierre Laurent Cabantous e don Simone Farina, suo ex insegnante di religione, celebreranno il funerale. Dopo le esequie la salma di Alberto verrà trasportata a Ravenna per la cremazione.