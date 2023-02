“La notizia delle multe annullate dal giudice di pace di Faenza a seguito del ricorso da parte di un’automobilista ci mette davanti ad un interrogativo: c’è stato danno erariale da parte dell’Assessore Bosi?”. A dirlo è Andrea Liverani, Consigliere Comunale e Regionale per la Lega che è intervenuto sul tema.

“Come gruppo ci siamo sempre interrogati sulla funzionalità del velocar posizionato sotto il “Ponte rosso”, dubitandone la legalità e l’efficacia. Lo strumento infatti risultava troppo nascosto; Le nostre proteste hanno poi trovato il favore della prefettura, che ha imposto di spostarlo più in basso in modo che fosse più visibile agli automobilisti.”

“e’ evidente tutta l’incapacità di questa amministrazione di Governare e di ascoltare l’opposizione, ponendosi come primo obbiettivo quello di “fare cassa” sulle spalle dei cittadini” continua Liverani “per questo accolgo favorevolmente la mozione presentata dal Consigliere Gabriele Padovani di Area Liberale in cui si chiede di rimborsare tutte le vittime sanzionate dai due velocar installati sulla circonvallazione”. L’assessore è totalmente inadeguato per la delega che ricopre: non ha interagito con la Prefettura prima dell’installazione del Velocar, non ha ascoltato le opposizioni quando l’hanno consigliato e non è stato in grado di affrontare il tema della sicurezza sulla circonvallazione e su altre strade di primaria importanza con interventi strutturali quale, uno su tutti, il rifacimento del manto stradale. E’ notizia ultima infatti che le promesse fatte l’anno scorso in Consiglio Comunale per il rifacimento delle strade era una farsa: in via Granarolo saranno ripristinati solo 450 metri di strada. Sono inammissibili queste prese in giro ai cittadini.