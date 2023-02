Da lunedì 20 febbraio 2023 fino alla conclusione dei lavori, chiusura al traffico di Via Canale per l’esecuzione dei lavori di ripristino del tratto di sponda franato lo scorso 18 gennaio, danno che aveva reso necessario un senso unico alternato.

La chiusura della strada, dall’imbocco del sottopasso in Via Santa Croce fino all’intersezione con Via Farosi, si rende necessaria per operare in sicurezza nei venti giorni stimati per ultimare l’intervento.

L’intervento sarà a carico del Consorzio di bonifica e del Comune di Castel Bolognese.