Si è concluso il rapporto di collaborazione tra il Gruppo Caviro e Fabio Baldazzi, che ricopriva il ruolo di amministratore delegato di Caviro Extra. Lo ha reso noto Caviro in una breve nota stampa.

Valentino Tonini è stato investito della carica di Amministratore Delegato di Caviro Extra Spa e Gabriele Bassi, già Direttore Operation del sito di Faenza, è stato nominato Direttore Generale di Caviro Extra Spa.

“Il Gruppo ringrazia Fabio Baldazzi per il lungo percorso in azienda”.