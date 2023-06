Centri estivi gratuiti grazie a Save the Children per circa un migliaio di famiglie delle zone colpite dall’alluvione in Bassa Romagna.

Grazie al progetto «Ritorno Com’ERo»,Save the Children –l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro – contribuirà con finanziamenti ad hoc per garantire settimane gratuite alle famiglie con bambini.

Inoltre, l’Organizzazione supporterà gli animatori con momenti formativi sulla gestione educativa dell’emergenza, anche in ambito psicosociale, per una corretta programmazione delle attività adatte in questa fase e garantirà assistenza e supporto educativo ai minori con disabilità. In un secondo momento, e per dare continuità al proprio supporto, Save the Children fornirà anche dei kit scolastici con materiale utile alla didattica.

«Ringraziamo di cuore l’Organizzazione di Save the Children per questo intervento che darà sollievo a molte famiglie in un momento estremamente difficile – ha dichiarato il sindaco Enea Emiliani, referente per le Politiche educative dell’Unione -. Questi aiuti arrivano dove più c’è bisogno, ovvero alle famiglie più colpite dal disastro e ai loro bambini, che meritano di riprendere in mano al più presto la propria vita e vivere la propria infanzia. La solidarietà ricevuta sarà ricordata per sempre».

Save the Children è già in contatto con altri Comuni dell’Emilia Romagna per ampliare il progetto «Ritorno Com’Ero» cercando di raggiungere il più alto numero di famiglie e bambini.