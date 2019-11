La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso il documento di monitoraggio sulla situazione in atto in riferimento all’allerta rossa per criticità idraulica valida anche per il territorio della Bassa Romagna.

In particolare tutti i bacini della regione sono interessati da piene che si stanno propagando nei tratti vallivi con livelli al di sopra della soglia 2 (arancione).

Il Reno è interessato dal passaggio di un’onda di piena che raggiungerà livelli massimi storici con importanti e persistenti volumi. Anche gli affluenti di destra Reno – Idice, Santerno e Senio – sono interessati da piene rilevanti, sopra la soglia 2, in transito dal pomeriggio nel territorio della Bassa Romagna. Il Sillaro ha invece superato soglia 3 (rossa) in adiacenza al Comune di Conselice fra i Comuni di Imola e Medicina.

Non si evidenziano al momento situazioni di imminente criticità, ma prosegue l’attività di monitoraggio da parte dei tecnici e dei volontari della Protezione civile locale e regionale e sono già state predisposte tutte le opzioni eventuali di intervento. Sono stati attivati i Centri Operativi Comunali (COC) in tutti i Comuni della Bassa Romagna ed è attiva la Centrale Operativa della Bassa Romagna 24 ore su 24, fino al termine dell’emergenza.

Il passaggio delle piene proseguirà per tutta la giornata, si raccomanda pertanto di non recarsi vicino ai fiumi e ai torrenti e a restare informati tramite i canali ufficiali di Comuni, Unione e Regione.

Sul sito dell’Unione è disponibile il Piano di Emergenza di Protezione Civile dove sono dettagliati i modelli operativi di intervento, le mappe di rischio e le aree di accoglienza in caso di necessità (http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile ) Per emergenze è sempre attivo il numero 800 0725252.

Allerte e bollettini di monitoraggio si possono consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER).