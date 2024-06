Sabato 22 giugno, ‘ROMAGNA IN FESTA …UN INTRECCIO DI PASSIONI’, ospitata dal bagno Arcobaleno di Lido Adriano, ha registrato un grande successo di pubblico. Pienamente soddisfatte le 5 associazioni fondatrici del progetto: Gruppo folk italiano alla Casadei, la Compagnia del Buon Umore di Porto Fuori APS, i Canterini Romagnoli Pratella Martuzzi di Ravenna APS, l’associazione “Ad chi sit e’ fiol” di Cesena e l’Istituto Friedrich Schürr di Ravenna.

Tantissime le persone presenti al primo incontro pubblico per la tutela del dialetto e delle tradizioni di Romagna.

La serata è stata aperta dal saluto del vicesindaco Eugenio Fusignani (che si è intrattenuto per tutto lo spettacolo), affermando che l’assessorato alla Romagna, per il Comune di Ravenna, è un assessorato di sostanza e concreto grazie anche al sostegno di queste iniziative. Fusignani si è complimentato coi promotori per il lavoro svolto e il programma elaborato dal Gruppo degli Enti del Terzo Settore (ETS) delle due città Romagnole.

È stato bello – dichiarano le 5 associazioni – vedere tanta partecipazione e apprezzamento per l’idea alla base dell’incontro e lo spettacolo proposto.

A inizio serata rappresentati dei 5 sodalizi col Vice sindaco Eugenio Fusignani, hanno simbolicamente inaugurato la loro unione e il progetto col taglio di un nastro. “Crediamo che sia importante mantenere vive le tradizioni identitarie del nostro territorio e trasmetterle alle generazioni future. Ci auguriamo che altre associazioni, con la stessa nostra vocazione, si uniscano a noi”.