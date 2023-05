Sarà dedicato alle opportunità lavorative nel settore industriale e della produzione il nuovo appuntamento con “Impresa diretta – Scopri le tue opportunità per il futuro”, il progetto dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, ideato per facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e aiutare i ragazzi e le ragazze a trovare la propria strada per il futuro nel territorio.

Giovedì 11 maggio dalle 9 alle 14 a Palazzo Rasponi dalle Teste, in piazza Kennedy, i partecipanti potranno incontrare 25 realtà economiche del territorio ravennate, in particolare dei settori dell’industria e della produzione meccanica, chimica e agroalimentare, e valutare le proposte di lavoro accedendo ai tavoli dedicati.

Si partirà alle 9 con la presentazione dell’iniziativa “Impresa diretta” a cura di Andrea Panzavolta, dirigente del Servizio territoriale nord di Ravenna e Ferrara dell’Agenzia regionale per il lavoro. A seguire ci sarà uno spazio dedicato alle conversazioni tra rappresentanti istituzionali e imprenditori e professionisti locali con una storia lavorativa di successo: il sindaco Michele de Pascale e l’assessore alle Politiche giovanili Fabio Sbaraglia dialogheranno con due ospiti delle imprese F.lli Righini Srl e Bucci Composites Spa. Alle 9.45 è in programma la presentazione sulle prospettive di settore a cura di Guido Caselli, direttore Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna.

Dalle 10.15 e fino alle 14 prenderanno il via i colloqui con le aziende, prenotabili su appuntamento compilando il form disponibile al link www.supersaas.it/schedule/login/webra/Impresa_diretta.

In contemporanea i ragazzi e le ragazze interessati potranno partecipare ad una serie di iniziative collaterali, anche queste su appuntamento. La sala giardino ospiterà il workshop sui lavori del futuro intitolato “Professioni del domani: svela il tuo potenziale” a cura di Marco D’Angelo di Art-Er (prenotazione al link www.supersaas.it/schedule/webra/Workshop). Nella sala 8, invece, si svolgeranno laboratori formativi a cura del Centro per l’impiego di Ravenna: alle 10.30 “Il curriculum vitae: come creare un curriculum efficace, parole chiave, tipologie di CV”; alle 11.30 “Il colloquio di lavoro: come affrontare al meglio i colloqui di lavoro, la preparazione e le domande ricorrenti”; alle 12.30 “Lavoro per te e la sua APP: come utilizzare il portale Lavoroperte e la sua APP per la ricerca lavoro” (prenotazione al link www.supersaas.it/schedule/webra/Laboratori).

Per l’intera durata dell’evento l’“helpdesk curriculum vitae” a cura di Informagiovani Ravenna sarà a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, che potranno essere guidati nella stesura del curriculum vitae (prenotazione al link www.supersaas.it/schedule/webra/Impresa_diretta).

Impresa diretta è un progetto realizzato nell’ambito del protocollo “Giovani, competenze e lavoro”, sottoscritto tra Comune di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale per il lavoro e la Camera di Commercio di Ravenna, con il coinvolgimento del Tavolo provinciale delle associazioni imprenditoriali di Ravenna.