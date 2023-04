Per il mese di maggio il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio è pronto a accogliere i suoi visitatori con un programma ricco di eventi e iniziative per tutta la famiglia: picnic, corsi di botanica, laboratorio di profumi e un’intera giornata dedicata alla scoperta delle piante officinali con laboratori, convegni, escursioni nel Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.

Lunedì 1° maggio alle ore 11 è in programma “Picnic in Giardino”, una visita guidata lungo i gradoni ospitanti le coltivazioni delle erbe aromatiche per scoprirne le proprietà, gli utilizzi antichi e moderni, e le ricette tradizionali. A seguire i partecipanti potranno gustare un picnic, a cura di Da Lori Piadineria, tra i profumi inebrianti del giardino.

Domenica 14 maggio dalle ore 9.30 alle ore 17 è in programma il corso tecnico “Erbe Spontanee Eduli, una giornata dedicata al riconoscimento delle piante spontanee eduli. Al mattino sono previsti una passeggiata tra le coltivazioni per la raccolta delle piante e un laboratorio di preparazione di una misticanza e di tisane. Al pomeriggio è in programma un laboratorio di cosmesi attraverso l’impiego delle erbe ricavate dal Giardino.

Domenica 14 e 28 maggio alle ore 10 è in programma “Profumo di Rose”, un’altra affascinante visita attraverso le rose, gli iris, le prime ginestre, la salvia, il timo e tante altre piante officinali. I visitatori parteciperanno al laboratorio di profumi e potranno creare una fragranza personalizzata con le essenze che verranno loro messe a disposizione.

Sempre nella giornata del 28 maggio alle ore 14 è in programma la “Passeggiata al roseto Schiassi”. Una visita guidata che parte dal Giardino delle Erbe e termina all’azienda agricola Schiassi in cui i partecipanti potranno scoprire le diverse tipologie di rose di montagna.

Domenica 21 maggio dalle 9.30 si terrà “Erbe in Fiore”, un’intera giornata dedicata alla scoperta delle piante officinali con laboratori, convegni, escursioni nel Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e visite guidate tra le coltivazioni del Giardino dove sarà possibile pranzare con un menù degustazione a base di erbe e fiori. L’evento si concluderà con un aperitivo musicale accompagnato dal gruppo Pòc-bò.

Tutte le visite guidate sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio. Solo per la giornata di domenica 21 maggio le prenotazioni possono essere fatte telefonicamente o via email.