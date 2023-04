Arriva l’App per monitorare i tempi d’attesa ai Pronto Soccorso della Romagna

Arriva l’App dei Pronto Soccorso della Romagna. Il dispositivo è già scaricabile dagli store online per Android. Per iPhone bisognerà attendere ancora alcuni giorni. Permetterà di monitorare l’affollamento ai Pronto Soccorso con aggiornamenti ogni 30 minuti. Monitorerà i tempi di attesa, calcolandoli nell’arco di 24 ore. Collegato al navigatore, il dispositivo fornirà le indicazioni per raggiungere il più vicino pronto soccorso. In alternativa permetterà di mettersi in contatto con il 118 o direttamente con gli ospedali.