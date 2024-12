Prosegue fino al 12 gennaio 2025 al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna la mostra I’M A MOSAIC! Da Severini, Sironi e Fontana a Paladino, Plessi e Samorì. Durante il fine settimana sono in programma una serie di appuntamenti per approfondire i temi della mostra.

Per i più piccoli e le loro famiglie sabato 28 dicembre alle ore 16.00 un incontro speciale: Genitori&Bambini. Un percorso articolato in una breve visita guidata alla mostra I’M A MOSAIC!, seguito da un’ attività in laboratorio dove è possibile sperimentare, ispirati dalle opere ammirate in mostra, un utilizzo personale, originale e creativo della tecnica musiva, tra esperienza, consapevolezza di sé, progetto e invenzione. Si parte dall’assunto di I’M A MOSAIC, IO SONO UN MOSAICO che porta i bambini ad esprimere la propria identità e le proprie emozioni. L’attività è consigliata per bambini dai 5 anni in su, € 6 bambini, € 8 genitori con visita guidata e laboratorio (durata 1h/30)

Informazioni e prenotazioni 0544 482477 o prenotazionimar@ravennantica.org

Sabato 28 dicembre 2024 alle ore 16,30, la sala del ‘600 della Pinacoteca è la cornice del Concerto degli Auguri a cura di Emilia-Romagna Concerti che da sempre si contraddistingue per l’attività di produzione di grandi eventi, sia in Italia che all’estero. Il violinista Ion Mihail della YOUNG MUSICIANS EUROPEAN ORCHESTRA eseguirà il seguente programma: J.S.Bach, Adagio e Fuga dalla prima sonata in Sol Minore BWV 1001; E.Ysaye, Sonata Nº2 Obsession, Malinconia, Les furies; N.Paganini, Introduzione e variazioni su “Nel cor più non mi sento”.

Ingresso € 1 oltre al biglietto del MAR; fino ad esaurimento posti; info 0544 482477.

Prosegue nella Arts & New Media Room fino al 2 febbraio 2025 il progetto espositivo SPAZIO NEUTRO con l’artista Diego Miguel Mirabella con l’installazione site specific Vestiva inoltre una segreta felicità a cura di Giorgia Salerno.

Domenica 29 dicembre alle ore 16.00 nella Sala del ‘600 della Pinacoteca ha luogo il quarto appuntamento di Note d’arte sonate e suite per strumento solo dedicato alla musica barocca a cura del

Conservatorio Statale Giuseppe Verdi di Ravenna. L’accesso al concerto è incluso nel biglietto d’ingresso al museo. Si esibiscono Giulia Aurora Forlani (violino), Hao Long Chen (violoncello). La durata dell’esibizione è di 45 minuti circa.

Inoltre domenica 29 dicembre alle ore 17.00, visita guidata alla mostra I’M A MOSAIC!!, un affascinante percorso che porta il visitatore alle origini della rinascita del mosaico avvenuta a Ravenna negli anni Venti, con le esperienze fondamentali degli anni Cinquanta del ‘900, fino alle sorprendenti interpretazioni della tessera nell’arte contemporanea. € 14 ingresso e visita guidata (durata 1h). Informazioni e prenotazioni 0544 482477 o prenotazionimar@ravennantica.org

Per tutto il mese di dicembre ogni visitatore del museo e della mostra I’M A MOSAIC! riceve un dono speciale, un libro d’arte. Un’occasione unica, un regalo tutto da sfogliare in cui la bellezza di immagini e parole si fondono nella condivisione delle emozioni.

Nel mese di dicembre il MAR sarà aperto dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00, la domenica e i festivi (1 e 6 gennaio 2025) dalle 10.00 alle 19.00. Come tuti i lunedì anche il 30 dicembre 2024 il MAR rimane chiuso al pubblico.