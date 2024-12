Tradizionale concerto di Natale sullo Scalone Monumentale dell’ospedale di Faenza. Un’iniziativa ideata dieci anni fa da un piccolo gruppo di medici e infermieri. Negli anni al coro si sono aggiunti sempre più elementi coinvolgendo tutti i lavoratori del presidio. Per gli operatori è un momento per ribadire la vicinanza gli uni agli altri e per riabbracciare i colleghi in pensione. Per i pazienti una piccola mezzora di distrazione. Come sempre, nel repertorio, i classici canti di Natale.