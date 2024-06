Ultimi lavori al depuratore di Formellino. In questi mesi disagi fra i residenti per i cattivi odori

Al via gli ultimi lavori per ripristinare la funzionalità al depuratore di Formellino, danneggiato dall’alluvione. In questo periodo, infatti, l’impianto alle porte della città ha lavorato in modalità ridotta a causa dei danni riportati. La mancata piena funzionalità ha generato in molte giornate cattivi odori, avvertiti non solo nella zona di Formellino, ma anche dai residenti del Borgotto, i quali più volte hanno segnalato il disagio all’amministrazione comunale. Terminato l’intervento, dovrebbe risolversi anche la problematica dei miasmi.