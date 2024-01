INCREDIBOL! – l’INnovazione CREativa DI BOLogna è un progetto nato nel 2010 per sostenere la crescita del settore culturale e creativo in Emilia-Romagna che mette in palio ogni anno contributi in denaro e affiancamento per la crescita del progetto.

Sono 8 le giovani realtà culturali e creative dell’Emilia-Romagna selezionate nell’ambito di IncrediBOL!, progetto di ampiezza regionale giunto alla dodicesima edizione, promosso e coordinato dal Comune di Bologna e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.

I vincitori sono attivi in diversi ambiti, con una forte predominanza dell’audiovisivo, il settore che ha espresso il maggior numero di progetti candidati, manifestando al contempo una grande varietà degli ambiti di applicazione e dei processi di produzione.

Tra i vincitori spiccano 3 realtà che escono dal percorso di incubazione al Contamination Lab: Foore Animation Studio di Giona Dapporto, che lavora nel cinema d’animazione, Memora Video Agency di Marco Tronconi e Alessandro Nenni, video agency di ADV e contenuti per aziende; Tetraktys Studio di Alessandro Rovesti, Elia Randi, Filippo Cantoni, Filippo Giandomenico e Lorenzo Gardinali, che realizza produzioni in Realtà Aumentata, Realtà Virtuale e 3D Web.

Gli 8 vincitori sono stati selezionati tra i 59 progetti d’impresa nell’ambito dei settori ICC candidati, provenienti da tutte le province della regione Emilia-Romagna. Oltre al contributo in denaro di 15.000 euro, i vincitori beneficiano di un accompagnamento su misura per far crescere il proprio progetto d’impresa, attraverso un mix di servizi messi a disposizione dalla rete dei partner: consulenze, formazione e promozione, oltre alla possibilità di ottenere spazi di proprietà comunale in comodato d’uso gratuito per sviluppare il proprio progetto d’impresa.

Il Contamination Lab ha aperto il bando per trovare nuovi team con idee e progetti imprenditoriali da sviluppare. La possibilità di partecipare al bando 2024 scade il 20 gennaio.