La Ludoteca comunale di Faenza aspetta bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 7 ai 14 anni per gli ultimi appuntamenti dell’anno, con tante proposte anche durante le vacanze natalizie.

Giovedì 22 dicembre, dalle 16.45 alle 18.45 è in programma ‘Il gioco dei giochi’, iniziativa rivolta alla fascia di età tra i 7 e i 10 anni, proposta legata al teatro, al gioco, alle storie, alla creazione di maschere in 3D e alla scrittura creativa. Il laboratorio è curato da E-società cooperativa.

Giochi da tavolo e miniature aspettano invece ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni anche durante le vacanze.

Martedì 27 dicembre, dalle 16.30 alle 19, sarà il turno di ‘Dipingiamo la fantasia’, laboratorio di modellismo e pittura di miniature con la realizzazione di un Diorama. ‘Un mondo sul tavolo’ è invece il titolo dell’incontro del 29 dicembre, dalle 16 alle 19, appuntamento per conoscere nuovi giochi di società e scoprire come usare logica, matematica e cooperazione. Entrambi gli appuntamenti sono curati dall’associazione ‘La Compagnia del Grifone’.

Tante altre proposte aspettano i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni anche lunedì 2 gennaio, dalle 16.30 alle 19 e martedì 3, dalle 16 alle 19; il giorno dopo, mercoledì 4 gennaio, l’apertura sarà dedicata alla fascia tra i 7 e i 10 anni, dalle 16.45 alle 18.45.

Tutti gli incontri, che si tengono alla Ludoteca di Faenza, in via Cantoni 48, sono gratuiti ma si accede esclusivamente su prenotazione del posto al numero 0546.28604 oppure 334.7069437 oppure via mail a ludoteca@romagnafaentina.it.