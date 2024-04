La Life Support ha aggiornato la lista delle persone a bordo della Nave ONG di Emergency che sono 202 e non 200 come comunicato in precedenza.

Gli uomini adulti sono 169 (e non 167), 15 le Donne Adulte e 18 i minori di cui 6 non accompagnati.

Saranno fatti sbarcare per primi i nuclei familiari con bambini, poi i minori stranieri non accompagnati, le donne singole e i restanti naufraghi. Tra i minori vi sono 2 di 2 anni, 2 di 2 e 3 anni, 1 di 6 e 7 anni e 1 di 9 anni.

I migranti saranno poi ripartiti tra le varie Province della Regione Emilia Romagna secondo un nuovo piano elaborato di concerto con il Viminale e la Prefettura di Bologna: 45 a Bologna di cui 6 minori non accompagnati, 11 a Ferrara, 20 a Forlì Cesena, 31 a Modena, 14 a Parma, 8 a Piacenza, 41 a Reggio Emilia, 15 a Rimini, infine a Ravenna ne resteranno 17.

La situazione clinica a bordo rimane stabile.

L’arrivo è previsto alle 7.00 alla banchina di Fabbrica Vecchia e successivamente al Circolo dei Canottieri si svolgeranno le visite sanitarie speditive e tutti gli adempimenti di polizia e dei servizi sociali del Comune di Ravenna.