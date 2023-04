Turismo: sensazioni positive per il 2023

Dal punto di vista turistico, è stata una Pasqua importante per il territorio faentino. A pochi giorni dall’inizio del periodo forse più intenso per il territorio, per quanto riguarda gli eventi di richiamo del grande pubblico, i dati sul turismo fanno sorridere Faenza. In previsione dei vari eventi, le strutture alberghiere hanno comunicato all’amministrazione comunale una certa difficoltà a soddisfare le richieste di prenotazione. Troppa domanda rispetto all’offerta a disposizione. Non a caso, anche nel nostro territorio, dopo l’esplosione dei Bed & Breakfast, si stanno sempre di più diffondendo gli alloggi registrati sul portale Airbnb, sia in centro, sia nelle zone più periferiche, sia in collina.