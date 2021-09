Dopo l’edizione speciale del 700° annuale, continuano, a partire da questo weekend, le visite di Incontro a Dante – Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, iniziativa organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante, patrocinata dal Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo e inserita nelle celebrazioni di 700 VIVA DANTE, che prevede diverse visite guidate a tema dantesco ogni sabato e domenica alle ore 11:00.

Le visite, realizzate in collaborazione con Ravenna Incoming, hanno una durata di un’ora e mezza. Rivolte ad un massimo di 20 persone, sono effettuate in esterno rispettando i protocolli COVID-19 e con l’ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale.

PROGRAMMA

Sabato 18 settembre

Francesca da Polenta: da peccatrice lussuriosa ad eroina della libertà

Visita guidata a cura di Manuela Farneti

Domenica 19 settembre

La Ravenna dantesca di ieri e di oggi

Visita guidata a cura di Elisa Cornacchia

Sabato 25 settembre

Latinità e Fascismo: Dante strumento di propaganda

Visita guidata a cura di Cristiana Zama

Domenica 26 settembre

Dante e i Da Polenta: intrighi e trame nel Trecento

Visita guidata a cura di Maria Grazia Lenzi

Sabato 2 ottobre

L’eredità di Dante tra aneddoti popolari e vicende reali

Visita guidata a cura di Elisa Cornacchia

Domenica 3 ottobre

Verso Nostra Donna in sul lito Adriano

Visita guidata a cura di Marianna Zecchini

Sabato 9 ottobre

Con gli occhi di Dante: testimonianze reali ed evocate della Ravenna trecentesca

Visita guidata a cura di Serena Zecchini

Domenica 10 ottobre

Dante e i Da Polenta: intrighi e trame nel Trecento

Visita guidata a cura di Maria Grazia Lenzi

Sabato 16 ottobre

C’era una volta… Dante a Ravenna

Visita guidata a cura di Monica Buldrini

Domenica 17 ottobre

Street Dante: a passeggio con il Sommo Poeta tra curiosità e arte urbana

Visita guidata a cura di Angela Izzo

Sabato 23 ottobre

C’era una volta… Dante a Ravenna

Visita guidata a cura di Monica Buldrini

Domenica 24 ottobre

L’amor che move il sole e l’altre stelle

Visita guidata a cura di Roberta Zanutto

Sabato 30 ottobre

La Ravenna dell’ultimo esilio

Visita guidata a cura di Cinzia Tittarelli

Domenica 31 ottobre

Le ossa di Dante, il fantasma e altri aneddoti

Visita guidata a cura di Manuela Guerra

Per informazioni: cell. 339.3852304 – guideilcamminodidante@gmail.com – facebook.com/incontroadante

Le visite hanno un costo a persona di 10 Euro, comprensivo del noleggio della radioguida; bambini gratuito fino a 10 anni. È necessaria la prenotazione su ravennaexperience.it, eventbrite.it o contattando direttamente la guida.

Si può partecipare alle visite anche utilizzando la gift card di Incontro a Dante, previa prenotazione, la cui validità è stata estesa fino al 31 dicembre 2021.