Tutto aperto per ferie e pronto a partire per la stagione turistica estiva alle porte. L’Emilia-Romagna si rimbocca le maniche e già subito dopo l’alluvione che ha colpito duramente gran parte del territorio è pronta a ripartire per accogliere tutti i turisti che sceglieranno di trascorrere le proprie vacanze sulle spiagge, nell’entroterra e nelle città d’arte.

Le misure del Ministero e della Regione saranno illustrate sabato dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini e l’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic.

Con loro il presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e il presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena, Mattia Santori.