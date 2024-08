Tre progetti in provincia di Ravenna per la salvaguardia del dialetto romagnolo

Tre progetti in provincia di Ravenna finanziati per la salvaguardia del dialetto romagnolo. La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato nei giorni scorsi l’esito del bando per il sostegno e la tutela dei dialetti. 20 i progetti finanziati, su 44 presentati, da uno stanziamento di 100 mila euro, 10 mila euro in più rispetto allo scorso anno. Il bando era stato pensato per aiutare studi e ricerche sui dialetti locali, seminari, convegni e corsi di aggiornamento realizzati anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti.

I dialetti vengono considerati delle vere e proprie lingue locali, che fanno parte del patrimonio storico, civile e culturale regionale. La Regione ha chiesto un impegno collettivo a comuni, istituti e associazioni culturali per salvaguardare i dialetti, con le loro mille sfumature. Particolare attenzione è stata data alla partecipazione dei giovani e allo scambio culturale con le testimonianze dei parlanti più anziani.