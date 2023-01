Continuano anche a gennaio al Centro per le famiglie dell’Unione della Romagna Faentina, a Faenza, nei locali nell’ex complesso Salesiani con ingresso da via San Giovanni Bosco 1, al secondo piano, gli incontri gratuiti dedicati a genitori in attesa e neogenitori per condividere le esperienze di maternità e paternità.

Ogni mercoledì verrà proposto ‘Il Girotondo delle mamme’, un appuntamento settimanale dalle 10 alle 12 per confrontarsi sulla crescita del bimbo e della famiglia nel primo anno di vita.

L’11 di gennaio si affronterà il tema del pianto con la psicologa Carlotta Morara, in un incontro dal titolo ‘Quando il bambino piange, bisogni ed emozioni di genitori e nonni alle prese con i sonori richiami dei loro bambini’. Si prosegue il 18 gennaio con ‘Che cosa aspettarsi nel primo anno? I ritmi della crescita tra nuove conquiste, equilibri in divenire e bisogno di sicurezza’, con la pedagogista Federica Zampighi. Il 25 gennaio ultimo appuntamento con un’ostetrica del Consultorio familiare dell’Ausl Romagna per ‘Quattro chiacchiere con l’ostetrica, un’occasione per confrontarsi insieme su allattamento, ripresa della donna nel post-parto e non solo!’.

Per gli incontri del ‘Girotondo’ la partecipazione è subordinata alla prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo di posta elettronica informafamiglie@romagnafaentina.it o telefonando al numero 0546.691871.

Gli appuntamenti del “Girotondo” continuano ogni mercoledì fino a giugno. Per essere informati sul programma completo si può consultare la pagina Facebook “Centro famiglie Unione Romagna faentina” o iscriversi alla newsletter sul portale Informafamiglie all’indirizzo www.informafamiglie.it nella sezione ‘Newsletter Unione Romagna faentina’.

In collaborazione con il Gruppo Allattando a Faenza sono invece in programma due appuntamenti gratuiti il sabato per genitori in attesa e neogenitori: il 21 gennaio, alle 16, si terrà il consueto incontro mensile gestito dall’associazione in cui confrontarsi su allattamento, fasce e pannolini lavabili (iscrizione obbligatoria alla mail allattandoafaenza@gmail.com); mentre il 28 gennaio, alle 10, è in programma l’incontro dal titolo ‘Bebè a costo zero’ in cui si parlerà di scelte ecologiche, economiche e sostenibili per accogliere e crescere il proprio bimbo (iscrizione obbligatoria a informafamiglie@romagnafaentina.it).