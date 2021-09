Tragedia a Casola Valsenio dove nel pomeriggio di mercoledì è deceduto un uomo di 60 anni, caduto col deltaplano a Monte Battaglia. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.45.

Dopo la chiamata di soccorso, sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza e l’auto medica, insieme ai Vigili del Fuoco. E’ stato attivato anche l’elisoccorso di Bologna, poiché l’elimedica di Ravenna era impegnata in un’altra emergenza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sull’episodio è stata aperta un’indagine da parte dei Carabinieri della locale compagnia.