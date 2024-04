Torri Hamon, de Pascale: Solidarietà a tutti i cittadini dispiaciuti per la perdita di un pezzo dello skyline di Ravenna

Sembra quasi impossibile salvare almeno una delle tue torri Hamon dalla demolizione nonostante le continue richieste e le prese di posizione di diverse associazioni del territorio. Lo conferma anche il sindaco de Pascale ribadendo la posizione del comune di Ravenna sulla questione. Il sindaco ha dichiarato che il PUG e altri piani, sono delle opportunità e non vincoli, e il comune non può mettere vincoli architettonici, compito questo di altri enti. Non è mancata la sua solidarietà a tutti i cittadini dispiaciuti per la perdita di un pezzo dello skyline di Ravenna.