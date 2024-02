Location diversa quest’anno per la 51° Edizione dei Campionati Italiani Indoor “Memorial Giggi Cartoni” che lascia, dopo 10 anni di permanenza, la fiera di Rimini per trasferirsi a Pordenone.

Un’edizione record, con quattro giorni intensi di gare che hanno visto alternarsi sulla linea di tiro oltre 1300 arcieri tra cui 34 atleti azzurri, che, al termine della competizione, sono partiti per disputare la rassegna continentale al chiuso in Croazia.

Record anche da parte degli Arcieri Bizantini che si presentano a Pordenone con 7 atleti qualificati e tornano a casa con un titolo di classe, una medaglia di bronzo a squadre e vari piazzamenti.

Per il secondo anno consecutivo Matelda Miolo è Campionessa Italiana di Classe Juniores nella divisione Arco Nudo. Una gara in crescendo quella di Matelda, che a poche volée dall’inizio si porta saldamente in testa imponendo un perentorio 506 (246+260) alle avversarie e conquistando la medaglia d’oro e il suo secondo titolo italiano, migliorando il suo personale (ottenuto ai CI di Rimini lo scorso anno) e ottenendo il record di compagnia.

Matelda è l’unica bizantina a ottenere l’accesso agli scontri per il titolo assoluto. Non riesce purtroppo a superare gli ottavi di finale, perdendo per 3-7 in una gara giocata fino all’ultima freccia, dove non concede niente all’avversaria. Chiude la gara al 9° posto assoluto AN F.

Per l’AN individuale maschile, sfiora l’ingresso agli scontri Michele Baroncini che, chiusa la fase di qualifica in 18° posizione con 524 punti a parimerito con altri tre atleti, è chiamato a giocarsi lo shoot off. Il 7 realizzato dal giallorosso non basta però contro un perentorio 10 realizzato dell’atleta dell’Archery Club Montebelluna.

Altra impresa i ravennati la fanno a squadre, sempre nell’arco nudo, dove Venturi-Pizzi-Tozzola agguantano la medaglia di bronzo nella categoria MM con il punteggio di 1526, prima medaglia a squadre in questa divisione mai conquistata dai giallorossi a un Campionato Italiano.

I punti realizzati da Baroncini permettono alla squadra formata da Baroncini-Venturi-Pizzi di essere una delle 8 squadre che possono giocarsi il titolo assoluto.

I ravennati partono bene, vincendo i quarti per 6-2 contro il Medio Chienti. Ma è lo scontro contro l’Arco Sport Roma che fa sognare la società giallorossa in una semifinale al cardiopalma, dove i bizantini sfiorano la finale per l’oro.

Partiti in svantaggio, riescono a portare la competizione sul 4-4 e a giocarsi lo shoot off che finisce ancora una volta in parità. Sarà l’arbitro, misurando la distanza delle due rispettive frecce con punteggio maggiore dal centro del bersaglio, a sciogliere definitivamente il nodo e a decretare la vittoria per l’Arco Sport Roma, rimandando le speranze di medaglia dei romagnoli alla finale per il bronzo.

Il cambio campo e di luce non è favorevole a nessuna delle due società in gara che sbagliano diverse frecce. In vantaggio per 2-0 i bizantini vengono rimontati nelle successive volè dagli Arcieri del Sole che chiudono a loro favore la competizione vincendo il bronzo per 6-2.

Baroncini-Venturi-Pizzi, chiudono la loro avventura con un ottimo quarto posto assoluto AN Maschile.

Nella divisione OL, Marcello Tozzola, dopo aver vinto il bronzo a squadre con l’AN, sabato affronta le qualifiche per l’OL. Partito benissimo, chiude la prima parte di gara in testa, ma una M (missing, ovvero freccia che non colpisce il bersaglio) alla seconda volè manda in fumo ogni speranza di podio. Tozzola con tenacia riesce poi a risalire e a chiudere 9° di categoria con il punteggio di 553.

Gli altri piazzamenti: per l’arco nudo il migliore è Michele Baroncini (al debutto) che chiude 10° SM e 18° assoluto (su 168 atleti in gara) seguito da Venturi (al debutto) 11° MM e 24° assoluto, da Pizzi 17° MM e 32° assoluto e da Tozzola 43° MM e 83° assoluto.

Per le donne abbiamo Angela Padovani 25° AN MF e 57° assoluta e Donatella Domini 29° AN SF e 66° assoluta.