È andata oltre le migliori previsioni la neonata squadra di padel del Tennis Club Faenza. Iscritta per la prima volta al campionato di Serie D con l’obiettivo di fare esperienza, la formazione faentina è arrivata alla finale per la promozione in Serie C, che giocherà domenica 9 luglio in trasferta sui campi del San Pietro in Casale (Bologna). Come premessa, va ricordato che due anni fa, nell’estate 2021, il Tennis Club Faenza ha inaugurato i suoi due campi da padel nell’area denominata “Bola de oro”, una struttura moderna e panoramica. «Grazie a questi due nuovi impianti, nel nostro circolo abbiamo iniziato a creare un movimento per il padel – spiega Marco Neri, il capitano del team – Seguendo le orme della Federtennis, che ha deciso di rendere il padel centrale nell’attività agonistica, abbiamo dato vita ad una nostra squadra, iscrivendola alla Serie D, che è la categoria di partenza, con l’idea di vincere uno o due incontri. Poi, invece, ci siamo accorti di essere competitivi. Dopo aver chiuso al secondo posto il nostro girone, nel primo turno dei playoff abbiamo battuto 2-1 la Virtus Bologna, poi in semifinale abbiamo superato il San Giovanni in Persiceto 2-1. Ed ora, domenica prossima, inaspettatamente, giocheremo la finale per la promozione».

La squadra del Tennis Club Faenza è formata da Marco Neri, Andrea Ciani, Gabriele Tronconi, Massimiliano Idà, Michael Barberini, Enrico Casadei, Francesco Palmisano, Matias Branger e Gianluca De Palma. Molti di loro hanno iniziato a giocare due anni fa alla “Bola de Oro”. «Da matricole, arrivare subito alla finale playoff ci rende orgogliosi – aggiunge Neri – Ma al di là di quello che sarà il risultato di domenica prossima, il nostro obiettivo è quello di crescere, di coltivare il padel all’interno del nostro circolo, di renderlo un movimento importante anche dal punto di vista agonistico. I nostri due campi sono frequentati regolarmente da una settantina di appassionati, soci e non soci (tutti possono giocare, ndr.). Siamo anche supportati dal maestro spagnolo Angel Ruiz, ex numero 29 al mondo nel World Padel Tour, il quale svolge sui nostri campi un clinic mensile che vede sempre una forte affluenza di appassionati. Vorremmo creare anche una Scuola Padel per i giovani, da affiancare alla nostra collaudata Scuola Tennis. Per ora il nostro maestro Enrico Casadei tiene un corso per giovani e amatori».